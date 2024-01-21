В МО РФ рассказали о подвиге рядового, который заставил ВСУ бежать

Военнослужащий принял участие в уничтожении долговременных огневых точек противника, сообщили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге наводчика-оператора танка рядового Ивана Семенова, который своими действиями при наступлении на позиции ВСУ заставил украинских военных бежать.

"В ходе боя, умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Иван вел огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты врага. После того, как противник потерял большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом взяли опорный пункт врага. Остатки сил боевиков бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор рядовой Иван Семенов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, наступающих на позиции украинских боевиков. Продвигаясь по местности, российские военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной противника.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Александра Калинина. Подразделение, в составе которого он входил, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

"Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огнем артиллерии и минометов. Рядовой Александр Калинин, отражая атаки врага, огнем из пулемета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки прорвать оборону противник нанес массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешел в активное наступление при поддержке боевой техники", - добавили в Минобороны, отметив, что используя условия местности, прицельным огнем Александр сковал продвижение пехоты противника. Сдержав наступление пеших групп врага, рядовой Калинин создал условия, позволившие поразить минометным огнем противника, вынужденно оказавшегося на открытой местности.