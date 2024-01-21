20 января, 21:05
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали о подвиге рядового, который заставил ВСУ бежать

Военнослужащий принял участие в уничтожении долговременных огневых точек противника, сообщили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге наводчика-оператора танка рядового Ивана Семенова, который своими действиями при наступлении на позиции ВСУ заставил украинских военных бежать.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боя, умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Иван вел огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты врага. После того, как противник потерял большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом взяли опорный пункт врага. Остатки сил боевиков бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор рядовой Иван Семенов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, наступающих на позиции украинских боевиков. Продвигаясь по местности, российские военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной противника.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге рядового Александра Калинина. Подразделение, в составе которого он входил, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

"Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огнем артиллерии и минометов. Рядовой Александр Калинин, отражая атаки врага, огнем из пулемета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки прорвать оборону противник нанес массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешел в активное наступление при поддержке боевой техники", - добавили в Минобороны, отметив, что используя условия местности, прицельным огнем Александр сковал продвижение пехоты противника. Сдержав наступление пеших групп врага, рядовой Калинин создал условия, позволившие поразить минометным огнем противника, вынужденно оказавшегося на открытой местности. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине