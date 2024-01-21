МО РФ сообщило об уничтожении тяжелого беспилотника ВСУ на купянском направлении

БПЛА использовался в разведывательных целях, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил тяжелый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства с пункта временного наблюдения боевой расчет ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчет ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжелый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.