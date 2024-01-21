МО РФ заявило об уничтожении российскими средствами ПВО 43 беспилотников ВСУ

Они также перехватили ракету "Точка-У" и два снаряда РСЗО HIMARS

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 43 беспилотника ВСУ, перехватили ракету "Точка-У" и 2 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены тактическая ракета "Точка-У", а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Великий Выселок, Лиман Первый Харьковской области, Верхнекаменка, Белогоровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Соледар Донецкой Народной Республики, Песчановка, Подлесное, Подстепное Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области.