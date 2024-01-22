Сапер ВС РФ считает, что разминирование оставленных ВСУ боеприпасов на юге ДНР займет годы

Командир взвода разминирования группировки "Восток" с позывным Призрак уточнил, что в основном ВСУ использовали боеприпасы советского образца

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Процесс разминирования южной части Донецкой Народной Республики (ДНР) от боеприпасов, оставленных украинскими войсками, потребует годы. Об этом ТАСС сообщил командир взвода разминирования группировки "Восток" с позывным Призрак.

"При отступлении с юга региона противник минировал гражданские объекты, объекты инфраструктуры, сельхозугодья, поля. На разминирование уйдут годы", - сказал командир.

Он уточнил, что в основном при минировании Вооруженные силы Украины использовали боеприпасы советского образца - мины различных модификаций, снаряды для ствольной артиллерии, самодельную взрывчатку. Реже использовались взрывные устройства иностранного производства.

Ранее сапер отряда разминирования инженерных войск сводного отряда разминирования с позывным Тихий рассказал ТАСС о плотном минировании украинскими войсками территории ДНР при отступлении. По словам бойца, плотность установленных украинскими войсками мин на 1 кв. м на некоторых территориях региона зашкаливает.