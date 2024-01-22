В Минобороны РФ заявили об отражении девяти атак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве сообщили, что противник потерял до 180 военнослужащих и 13 единиц техники

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отбили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 180 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, 5 танков, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили , что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.