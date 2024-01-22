Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на запорожском направлении составили до 105 военных ранеными и убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Пятихатки Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и 3 пикапа. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции и две гаубицы: Д-20 и Д-30", - заключили в военном ведомстве РФ.