В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 10 танков, в том числе Leopard 2А5

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 320 военнослужащих, а также 10 танков, в том числе Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 10 танков, в том числе Leopard 2А5, 2 боевые машины пехоты, 6 боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках контрбатарейной борьбы были поражены две артсистемы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два орудия Д-30"