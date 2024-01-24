Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата

Моряки также выполнили профилактическое гранатометание в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота (ЧФ) выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В ходе разведывательного поиска экипаж противоминного корабля Черноморского флота отработал порядок действий по поиску подводных объектов в едином противоминном контуре с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.

На первом этапе поиска подводный объект был обнаружен личным составом боевого поста корабельной гидроакустической станции, затем на воду был спущен телеуправляемый беспилотный подводный аппарат, оператором которого объект был квалифицирован как якорная мина, после чего тросорезом мину освободили от якоря и она поднялась над поверхностью воды, где была уничтожена.

Также в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание как ручным способом, так и применив противодиверсионный гранатомет ДП-64.