Военные РФ и Чада обсудили шаги для стабилизации в Африке

В МО РФ отметили, что их встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность военных ведомств двух стран к дальнейшему наращиванию взаимодействия

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместители министра обороны России Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров обсудили с министром вооруженных сил, по делам ветеранов и жертв войны Чада Даго Якубой активизацию совместных действий по стабилизации ситуации в регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщили в Минобороны России.

"24 января в Москве состоялась рабочая встреча заместителей министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова с министром вооруженных сил, по делам ветеранов и жертв войны Республики Чад Даго Якубой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также наметили пути их реализации. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте", - сообщили в российском ведомстве.

Там уточнили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность военных ведомств двух стран к дальнейшему наращиванию взаимодействия. Стороны отметили важность развития отношений России и Чада в оборонной сфере и "необходимость активизации совместных действий по стабилизации ситуации в регионе".