Авиация коалиции США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что подобными действиями коалиция обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить на брифинге.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.