Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух ПВД ВСУ на правом берегу Днепра

Он располагался в заброшенном здании одного из населенных пунктов, добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. На правом берегу Днепра в Херсонской области 152-мм гаубицы Д-20 российских десантников уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки подразделения беспилотной авиации (БПЛА) обнаружили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в заброшенном здании одного из населенных пунктов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Мирных жителей боевики давно выгнали из дома и проживали там сами. Координаты противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц Д-20 уничтожили ПВД противника вместе с личным составом ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от получения цели до выстрела военнослужащие затратили не более двух минут, после чего расчет БПЛА десантников осуществил корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. В дальнейшем в ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллерии российских десантников аналогичным способом был также уничтожен еще один ПВД ВСУ на правобережье Днепра.