Российским военным вручили госнаграды на передовой донецкого направления

Бойцы получили награды за самоотверженное выполнение задач в ходе СВО, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Военнослужащим отдельного батальона материального обеспечения 1 армейского корпуса Южной группировки войск вручили государственные награды на передовой донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За самоотверженное выполнение задач с риском для жизни на донецком направлении специальной военной операции медалей "За храбрость" II степени и знаков отличия ордена Святого Георгия VI степени были удостоены офицеры и рядовой состав батальона", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что тыловики ежедневно доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. "Когда у военнослужащих есть все необходимое, ничто не отвлекает от выполнения основных задач. А это сейчас самое главное. Именно поэтому снабжение - важное звено в армейской цепочке, а военнослужащие тыловых подразделений всегда готовы выполнить все поставленные командованием задачи", - уточнили в оборонном ведомстве.