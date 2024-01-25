В МО РФ заявили, что группировка "Юг" сбила за сутки 15 украинских беспилотников

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев отметил, что также уничтожены САУ Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Южная группировка российских войск уничтожила в течение суток 15 украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Как добавил Астафьев, также военнослужащие группировки уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две САУ "Гвоздика" противника.