Минобороны РФ сообщило об уничтожении 91 украинского беспилотника

По данным ведомства, также сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка Донецкой Народной Республики, Площанка Луганской Народной Республики, Токаревка, Таволжанка Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербовое, Ульяновка и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также было сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У".