МО РФ сообщило о трех нарушениях воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США три раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано три нарушения парой истребителей F-16 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал он.

Также Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): один в провинции Идлиб и два - в провинции Латакия.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.