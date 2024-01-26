МО РФ: Ка-27 провел патрулирование акватории Черного моря для защиты от украинских атак

В ведомстве уточнили, что летчики выполняли полеты со взлетно-посадочной площадки корабля на ходу

МОСКВА 26 января. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-27ПС Черноморского флота провел патрулирование акватории Черного моря с целью защиты гражданских судов на маршрутах торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, выполняющим задачи по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Экипаж поисково-спасательного вертолета вскрыл надводную обстановку по маршруту перехода и провел отработку взлетов и посадок на палубу движущегося в море и находящегося в дрейфе корабля", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что летчики выполняли полеты со взлетно-посадочной площадки (ВПП) корабля на ходу, а также на практике закрепили навыки по уходу вертолета на второй круг с зависанием над ВПП. "В целях повышения слаженности действий экипажа корабля и вертолета полеты выполнялись как в светлое, так и темное время суток в различных метеоусловиях", - пояснили в военном ведомстве.

Параллельно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. "Расчеты противовоздушной обороны патрульного корабля провели учение по противодействию средствам воздушного нападения. Они обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили условную низколетящую воздушную цель", - заключили в военном ведомстве.