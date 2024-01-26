Дальность полета ракеты "Оникс" существенно увеличат

Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что пока не готов называть конкретные цифры

РЕУТОВ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", член СоюзМаш) ведет активные работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс", сообщил журналистам гендиректор - генконструктор предприятия Александр Леонов.

"У нас перспективы развития "Оникса" есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности", - сказал Леонов. Он уточнил, что пока не готов называть конкретные цифры, но заверил, что такая работа идет активно.

Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России. Эти комплексы ранее были применены для поражения наземных целей террористов в Сирии, а в настоящее время используются в ходе СВО на Украине.