Корабль Северного флота "Брест" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, сообщила пресс-служба флота

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экипаж малого противолодочного корабля "Брест" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты артиллерийских батарей корабля АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций", - говорится в сообщении.

Экипаж также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Помимо выполнения боевых упражнений военные моряки отработали противолодочное маневрирование, учение по связи, а также провели несколько общекорабельных учений по борьбе за живучесть на ходу.

Малый противолодочный корабль "Брест" имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, отмечается в сообщении пресс-службы.