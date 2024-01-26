МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

Противник потерял убитыми и ранеными почти 2 тыс. военнослужащих, а также 19 танков, включая один Leopard

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели потеряли на донецком направлении более 1 960 военнослужащих. Кроме того, противник потерял 19 танков, включая один Leopard, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Южная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю и отразила за неделю 12 атак противника. Кроме того, военные нанесли поражение 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированным, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригаде в районах Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра Донецкой Народной Республики.

"Противник потерял более 1 960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две "Град", а также 27 орудий полевой артиллерии", - добавили там.

