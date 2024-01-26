МО РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России отразили 17 атак ВСУ, противник потерял свыше 1 570 бойцов и 93 единицы техники

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. Противник потерял более 1 570 военнослужащих и 93 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

"Потери противника составили свыше 1 570 военнослужащих убитыми и ранеными, 7 танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и 9 орудий полевой артиллерии", - указали в Минобороны.

