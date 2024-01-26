МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении

Освобожден населенный пункт Крахмальное и отражены 43 атаки ВСУ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские военные с 20 по 26 января на купянском направлении улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Крахмальное и отразили 43 атаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 43 атаки противника", - сообщили там.

