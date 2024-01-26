26 января, 14:32,
обновлено 26 января, 14:37
Военная операция на Украине

Силы ПВО РФ за неделю уничтожила 361 украинский беспилотник

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По данным ведомства, за этот период также сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили 361 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
  

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