Силы ПВО РФ за неделю уничтожила 361 украинский беспилотник

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили 361 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.