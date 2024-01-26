26 января, 14:32, Военная операция на Украине Силы ПВО РФ за неделю уничтожила 361 украинский беспилотник

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По данным ведомства, за этот период также сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire