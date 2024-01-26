ЦПВС сообщил, что террористы четырежды за сутки обстреляли позиции сирийских войск

Один сирийский военный получил ранения от снайперского огня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Террористы в Сирии четыре раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск за сутки, один сирийский военный получил ранения от снайперского огня. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Латакия - три обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сообщил Кулить.

Кроме того, в провинции Идлиб от снайперского огня террористов из района Бнин по правительственным силам в районе населенного пункта Эд-Дана один сирийский военный получил ранения.