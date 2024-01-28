Минобороны РФ сообщило о наведении снаряда "Краснополь" на пункт управления батальона ВСУ

В ведомстве отметили, что огонь вели расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" на дальности до 19 км по укрытой цели

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Операторы беспилотников 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил России навели огонь высокоточного оружия по позициям противника на купянском направлении. В результате снарядом "Краснополь" был уничтожен передовой пункт управления батальона механизированной бригады ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь вели расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" на дальности до 19 км по укрытой цели.

"Наши "птички" оборудованы лазерным наведением цели. В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас "Краснополь", - рассказал начальник расчета БПЛА "Орлан" с позывным Глаз, его слова приводит военное ведомство.

Он добавил, что цель была поражена с первого выстрела, а кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ.