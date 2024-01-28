Военнослужащим группировки войск "Запад" на передовой вручили госнаграды

В Минобороны РФ отметили, что бойцы получили медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени

ТАСС, 28 января. Бойцам подразделений Западной группировки ВС РФ, отличившимся в ходе боевых действий, были вручены боевые государственные награды. Награждение военнослужащих состоялось на передовых позициях на купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В одном из блиндажей, где безопасно, решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные награды были переданы командованием части и вручены непосредственными командирами личному составу.

Один из награжденных бойцов - механик-водитель самоходной артиллерийской установки "Мста-С" гвардии рядовой Кирилл Михайлов. "Получил Георгиевский крест IV степени за грамотное выполнение боевых задач. Уничтожили пункты временной дислокации противника. Я на самом деле не ожидал, что будет настолько высокая награда. Поэтому я со всей трепетностью к ней отношусь и буду относиться", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны.