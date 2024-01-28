МО РФ: авиация коалиции за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя ЦПВС Вадим Кулить отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Замруководителя ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.