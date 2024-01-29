Шойгу направил телеграммы полкам и бригадам, которым присвоены наименования "гвардейские"

По данным Минобороны, в ходе СВО военные 61-й бригады морской пехоты на авдеевском направлении освободили 10 населенных пунктов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы в 61-ю отдельную гвардейскую Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты, 1-ю гвардейскую мобильную бригаду радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также 2-й гвардейский полк РХБЗ и 1429-й и 1430-й гвардейские мотострелковые полки, которым присвоены почетные наименования "гвардейские".

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в ходе СВО военные 61-й бригады морской пехоты на авдеевском направлении освободили 10 населенных пунктов. В ходе ожесточенных боев у Сватово выбили подразделения ВСУ с занимаемых рубежей и более трех недель успешно обороняли их. Государственных наград и знаков отличия удостоены 1 300 военнослужащих бригады.

"Личный состав 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты с первых дней специальной военной операции с честью выполняет воинский долг. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, отвагу и мужество 125 военнослужащих бригады награждены орденами и медалями, а лейтенанту В.В. Беликову присвоено звание Героя Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Военные 2-го полка РХБЗ в ходе СВО поддерживали действия штурмовых групп, успешно выполняли задачи по постановке аэрозольных завес в районах сосредоточения при форсировании российскими войсками водных преград. Военнослужащие 1429-го полка с началом контрнаступления ВСУ мужественно держали оборону в районе Работина, отразили многочисленные атаки противника и удержали занимаемые позиции. Личный состав 1430-го мотострелкового полка оборудовал мощную эшелонированную систему инженерных заграждений, отразил атаки противника и не позволил ему продвинуться вперед, отметили в министерстве.

Почетные наименования "гвардейские" указанным бригадам и полкам президент РФ Владимир Путин присвоил 25 января.