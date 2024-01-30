ВС России улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

По данным Минобороны РФ, противник потерял до 290 военнослужащих

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены 3 атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили "до 290 военнослужащих, 3 танка, 4 боевые бронированные машины и 5 автомобилей".