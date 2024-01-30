30 января, 11:35
Новая техника ВС РФ

МО РФ: ОКБ "Новатор" выполнило гособоронзаказ 2024 года по "Калибрам" уже на 17%

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Глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ОКБ "Новатор", выпускающее крылатые ракеты "Калибр", уже выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) этого года по "Калибрам" на 17%, несмотря на увеличение плана вдвое, сообщили в Минобороны России.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге, в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался выполнением плана выпуска крылатых ракет в этом году.

"Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - сообщили в ведомстве. 

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