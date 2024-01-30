Сенатор Чижов заявил, что уровень подготовки армии РФ выше, чем у НАТО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности добавил, что сценарий учений Steadfast Defender впервые предполагает вооруженные действия с Россией

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Уровень военной подготовки Вооруженных сил России гораздо выше, чем у сил НАТО. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, комментируя планы Североатлантического альянса провести учения Steadfast Defender 2024 в конце января.

"Уровень подготовки российских вооруженных сил сейчас несравненно выше натовского уровня. Поэтому они так и суетятся. Я думаю, что наша главная задача в нынешней ситуации, чтобы наша победа в специальной военной операции была убедительной для всех, включая НАТО", - сказал сенатор в эфире "России 24".

Чижов добавил, что сценарий учений НАТО впервые предполагает вооруженные действия с Россией. При этом, как отметил политик, руководство альянса совсем недавно говорило о том, что НАТО не нацелено против РФ и не собирается с ней воевать. "Вот это принципиально важный момент и мы, конечно, им это припомним", - подчеркнул он.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил, что в конце января начнутся крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024. В них примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран альянса и Швеции.