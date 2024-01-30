Авиация коалиции четыре раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США четыре раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой истребителей F-16 "коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.