МО РФ: взвод БПЛА группировки "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ под Угледаром

Подготовка специалистов взвода в их подразделении осуществляется с учетом личных качеств и пожеланий потенциальных операторов, рассказал военнослужащий ВС России

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Взвод беспилотной авиации группировки "Восток" уничтожил опорный пункт украинских войск под Угледаром, сообщил ТАСС командир взвода с позывным Ворчун.

"Поступила боевая задача об уничтожении укрепления противника, ребята отработали, цель поражена", - сказал боец.

Он уточнил, что взвод располагает достаточным количеством беспилотников различного типа. "Вот пришла последняя партия - 1 000 штук. Занимаемся настройкой, подготовкой к работе", - добавил командир.

Ворчун подчеркнул, что подготовка специалистов БПЛА в их подразделении осуществляется с учетом личных качеств и пожеланий потенциальных операторов.