Корвет "Резкий" ТОФ в рамках учений провел "дуэль" с подводной лодкой в Охотском море

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что экипаж корвета также выполнил комплекс мероприятий по противолодочной обороне, боевому маневрированию при поиске субмарины и уклонению от противокорабельных средств поражения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Экипаж корвета "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал учения в Охотском море, в рамках которых провел "дуэль" с подводной лодкой условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В рамках мероприятия участники выполнили практическую стрельбу с учебными целями. Экипаж корвета "Резкий" отработал необходимый алгоритм действий, в результате которого удалось обнаружить подводную лодку условного противника. После продолжительного преследования и установления контакта по субмарине был нанесен удар с использованием торпед и глубинных реактивных бомб. В ответ подводная лодка произвела торпедный удар по кораблю. Стрельбы были учебными и производились по специальному щиту-мишени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТОФ добавили, что экипаж корвета также выполнил комплекс мероприятий по противолодочной обороне, боевому маневрированию при поиске субмарины и уклонению от противокорабельных средств поражения. "Благодаря грамотным и оперативным действиям личного состава, принимавшего участие в учении, все задачи в ходе выхода в море были успешно выполнены. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ", - заключили в пресс-службе.