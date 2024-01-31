Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 81 украинский беспилотник

Средствами противовоздушной обороны также сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 81 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.