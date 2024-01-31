31 января, 10:45,
обновлено 31 января, 10:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 81 украинский беспилотник

Средствами противовоздушной обороны также сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 81 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. 

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