МО РФ сообщило об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T

По данным ведомства, также уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки украинский зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации также нанесено поражение личному составу и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ, складу горючего, живой силе и военной технике в 136-и районах.