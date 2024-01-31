Кадыров сообщил о присвоении звания генерал-майора депутату Адаму Делимханову

Как сообщил глава Чечни, Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя и других важных населенных пунктов Донецкой Народной Республики

ГРОЗНЫЙ, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-майора депутату Госдумы Адаму Делимханову. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" депутату Госдумы Адаму Делимханову. Благодаря своей непримиримой позиции к проявлениям терроризма и экстремизма, патриотизму и безграничной преданности нашему великому отечеству Адам Делимханов обладает заслуженным авторитетом и пользуется уважением в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе", - написал Кадыров.

Как отметил глава региона, Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя и других важных населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Депутат фракции "Единая Россия" Делимханов представляет Чечню, является членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.