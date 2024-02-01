Экипажи бронетранспортеров Балтфлота проводят боевые стрельбы на дальности до 900 м

При решении практических огневых и других задач применяется опыт, полученный в ходе специальной военной операции, подчеркнула пресс-служба флота

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Экипажи современных бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты Балтийского флота на полигоне в Калининградской области проводят учения с боевыми стрельбами по мишеням на дальности до 900 м, сообщила пресс-служба флота.

"Наводчики расчетов бронетранспортеров БТР-82А из скорострельной 30-миллиметровой пушки боевой машины поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 м", - говорится в сообщении. Для корректировки огня используются трассирующие боеприпасы, стрельбы проводятся как в светлое, так и в темное время суток.

В пресс-службе отметили, что в ходе мероприятий боевой подготовки активно используется опыт, полученный морпехами гвардейской бригады флота в зоне специальной военной операции.

В частности, водители БТРов используют отработанные там в боевых условиях приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

БТР-82А предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Максимальная скорость движения по шоссе - до 100 км/час. На вооружении находится 30-миллиметровая автоматическая пушка с боекомплектом 300 выстрелов в двух лентах и 7,62-миллиметровый пулемет с боекомплектом 2 тыс. патронов в одной ленте.