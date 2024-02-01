Корабли Балтфлота отработали на учениях обнаружение и уничтожение БПЛА противника

В маневрах в месте базирования кораблей в порту Балтийска задействовали около пяти корветов и малых ракетных кораблей, уточнили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения кораблей Балтийской военно-морской базы в Калининградской области по обнаружению и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Экипажи кораблей Балтийского флота провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой алгоритмов действий по обнаружению и отражению ударов беспилотных летательных аппаратов условного противника", - сказали в пресс-службе.

В учениях были задействованы корветы и малые ракетные корабли, всего порядка пяти единиц, в качестве воздушных целей использовалось до 10 дронов.

Согласно замыслу учений, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) одной из корабельных группировок обнаружили несколько неопознанных целей, классифицируемых как беспилотные летательные аппараты. По команде средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению.

"После идентификации объектов как "неприятельские", беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корветов и малых ракетных кораблей", - отметили во флотской пресс-службе.