МО РФ сообщило о четырех нарушениях воздушного пространства Сирии авиацией коалиции США

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, "подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф (провинция Хомс). Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой истребителей Rafale коалиции", - сказал он.

По его оценке, "подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".