МО РФ заявило об уничтожении польской артустановки Krab на купянском направлении

В военном ведомстве уточнили, что полученные с БПЛА в режиме реального времени кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении замаскированного артиллерийского орудия противника

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-Б" Западной группировки ВС РФ уничтожил польскую артиллерийскую установку Krab на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ. Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу Krab польского производства вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного артиллерийского орудия противника.