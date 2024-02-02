Ранения внутренних органов бойцов РФ кассетными снарядами не выше 15% из-за экипировки

Заместитель начальника главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Серговенцев рассказал, что разработаны методические рекомендации, в которых уточняется, какие осколки надо убирать, а какие лучше не трогать

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Менее 15% ранений, полученных в результате атак ВСУ с использованием кассетных боеприпасов, приходится на внутренние органы у военнослужащих ВС РФ. Это связано с грамотным подбором экипировки, сообщил ТАСС заместитель начальника главного военно-медицинского управления МО РФ Александр Серговенцев.

"Мы столкнулись с этой проблемой, когда [ВСУ] начали применять кассетные боеприпасы, которые приносят много мелких ранений, которые поражают обширные области. Во-первых, должна быть достаточно грамотная экипировка. Сейчас с этим проблем нет, и у нас ранения внутренних органов составляют менее 15%. В основном это ранения конечностей, которые не защищены", - сказал Серговенцев на форуме Народного фронта "Все для победы!".

Он добавил, что также разработаны методические рекомендации, в которых уточняется, какие осколки надо убирать, а какие лучше не трогать.

"То есть бывают осколки, которые незначительные. И само хирургическое вмешательство нанесет больший вред для здоровья нашего бойца. Также есть осколки, которые могут находиться возле сосудистых больших узлов или нервных путей, они тоже не требуют удаления. Есть наработки, которые позволяют грамотно ребят ставить в строй, но самое главное противодействие - это грамотная экипировка, которая противостоит этим снарядам", - отметил он.

Форум Народного фронта "Все для победы!" проходит в Туле 1-2 февраля. Его участниками стали около 600 человек из всех регионов России, в том числе это сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений, врачи, постоянно и вахтовым методом работающие на специальной военной операции. Программа первого дня была разделена на восемь тематических секций, второй день форума станет основным, запланировано проведение пленарного заседания.