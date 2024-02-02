Губернатор Челябинской области наградил бойца, выманившего на себя дрон-камикадзе

Он также сбил из автомата два украинских дрона

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия "За смелость и отвагу" мобилизованного из Челябинской области бойца, который выманил на себя дрон-камикадзе и увернулся от него, спасая командира и товарищей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья, военнослужащий отмечен знаком отличия "За смелость и отвагу", - говорится в сообщении.

19 января пресс-служба правительства региона сообщала, что мобилизованный сбил из автомата два украинских дрона, а третий, летевший в сторону его сослуживцев, выманил на себя, а затем увернулся от него.

Боец с позывным Бабай родился в Челябинской области. Работал на заводе слесарем-ремонтником дизельной техники. Был мобилизован в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года.