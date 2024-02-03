Главком ВМФ проверил ход работ на "Севмаше" и "Звездочке"

Адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки заслушал о выполнении плана гособоронзаказа на предприятиях в сфере атомного подводного кораблестроения и судоремонта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующих Военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов посетил Северодвинск и проверил ход работ на предприятиях "Севмаш" и "Звездочка". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе своей рабочей поездки в Северодвинск провел совещание на предприятии "Севмаш", где заслушал информацию генерального директора " Севмаша" Михаила Будниченко и генерального директора предприятия "Звездочка" Сергея Маричева о выполнении плана гособоронзаказа в сфере атомного подводного кораблестроения и судоремонта", - говорится в сообщении.

На совещании Евменову доложили о деятельности руководящего состава "Севмаша" по развитию и модернизации мероприятия. Адмирал отметил, что "тесное взаимодействие между заказчиком и исполнителями гособоронзаказа позволяет постоянно сверять часы в сегменте подводного атомного кораблестроения и в вопросах судоремонта кораблей".

В Минобороны добавили, что Евменов также проверил работу Беломорской военно-морской базы.