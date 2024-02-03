Военные инженеры провели занятия со школьниками Мариуполя

Старшеклассникам, в частности, показали взрывные устройства, а также средства защиты саперов при поиске и обнаружении минно-взрывных устройств

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерный войск ВС РФ провели занятия с учащимися одной из школ Мариуполя и юнармейцами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Саперы, имеющие реальный боевой опыт, полученный ими в ходе специальной военной операции, рассказывали учащимся, с какими минами и взрывными устройствами приходиться сталкиваться в ходе своей деятельности, как они обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства, а также какие уловки применяет противник при минировании местности, в том числе и жилых районов. Также саперы объяснили учащимся, как необходимо поступать в случае обнаружения ими минно-взрывных устройств. Медики сводного отряда рассказали о последствиях нарушения правил обращения с взрывными устройствами, а также провели инструктаж по оказанию первой помощи при получении минно-взрывных травм и применению средств первой медицинской помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Старшеклассникам показали средства инженерной разведки, взрывные устройства, средства защиты саперов при поиске и обнаружении минно-взрывных устройств. Особое внимание подростков привлек защитный костюм сапера ОВР-2-02, в котором и работают военнослужащие подразделения. Они рассказали о его возможностях, деталях и дали школьникам возможность примерить его на себя.

"По окончании мероприятия военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ передали школе новейшие учебники по военной подготовке, разработанные военными инженерами с учетом опыта, полученного в ходе СВО, а также поделились брошюрами в виде комиксов, которые понятны более младшим детям", - отметили в военном ведомстве.