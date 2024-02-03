МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По информации ведомства, подразделения российской группировки "Центр" в течение недели заняли более выгодные рубежи на этом направлении

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Подразделения российской группировки "Центр" в течение недели заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, отразив 19 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны России, противник потерял в течение этого периода времени до 1 825 военных.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - отметили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, противник потерял убитыми и ранеными до 1 825 военнослужащих, 6 танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии.