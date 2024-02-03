Авиация коалиции США два раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Также подразделения российской военной полиции патрулировали провинции Ракка, Хасеке, следили за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика B-1b международной коалиции во главе с США за сутки дважды нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения: двумя стратегическими бомбардировщиками B-1b коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

Также подразделения российской военной полиции патрулировали провинции Ракка, Хасеке, следили за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок <…> В результате артиллерийского обстрела по позиции правительственных войск, расположенных в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Кулить.