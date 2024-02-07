МО РФ сообщило о поражении "Градами" района размещения ВСУ в Серебрянском лесничестве

Цель была уничтожена 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового полка Центрального военного округа уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО. Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами. При этом пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских боевиков, что было зафиксировано разведывательным беспилотником", - сообщили в ведомстве.