7 февраля, 10:21,
обновлено 7 февраля, 10:28
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе тем, которые производят безэкипажные катера.

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Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили там. 

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