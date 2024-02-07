МО РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе тем, которые производят безэкипажные катера.

Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили там.