Они составили до 275 военнослужащих, 9 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30

Москва, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили за сутки четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 275 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении <…> отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, 9 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - сказано в сообщении.