МО РФ заявило о занятии более выгодных рубежей и позиций на донецком направлении

За сутки отражены 10 атак ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские военные продолжают улучшать позиции и занимать все более выгодные рубежи на донецком направлении.

За сутки были отражены 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, отражены десять атак формирований 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики", - сообщили там.